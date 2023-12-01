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Праздник «Удаль молодецкая» прошел в Тяжинском округе

В рамках федеральной программы «Пушкинская карта» его подготовили специалисты Итатского городского Дома культуры и библиотеки семейного чтения
Ребята посмотрели фрагмент теневого спектакля «Сказ об Илье Муромце», посетили экспозицию «Славянская изба» и ответили на вопросы интерактивной викторины «Сказы и былины о богатырях».
Мальчики стали участниками спортивно-игровой программы «Богатырские потешки», также им были предложены мастер-классы по стрельбе из лука и фланкировке казачьей шашкой. Девочки посетили мастер-классы по рукоделию - «Чудеса из бумаги», «Шерстяная акварель», «Елочные украшения из фоамирана», «Цветы из атласных лент», «Изготовление объемных композиций из страниц старых книг», «Кукла-оберег из текстиля».
Также дети посетили передвижную экспозицию, музей на колесах, где познакомились с уникальными экспонатами и биографией земляка, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Завершился праздник массовым игровым танцем «Хоровод дружбы».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/12/2023
Культура
Тяжин
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