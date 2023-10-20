Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по заявлению в ИС «Цербер» проведены мероприятия по аттестации ООО «Усть-Сертинское» с целью включения в реестр предприятий Российской Федерации аттестованных на право экспорта в Китайскую Народную Республику в качестве производителя и хранителя гороха. Обследованы объекты производства и хранения зерна гороха на соответствие фитосанитарным требованиям КНР и требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

В летний период, при подготовке к аттестации, ООО «Усть-Сертинское» в местах производства и хранения гороха проведен мониторинг карантинных вредных организмов. В местах хранения зерна проведено карантинное фитосанитарное обеззараживание. Зернохранилище обследованного предприятия может обеспечить безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств при соблюдении требований к процессам его хранения. Вредных организмов, имеющих карантинное значение для КНР, при проведении мониторинга не выявлено.

В ходе проведенных мероприятий по аттестации было установлено, что горох выращенный в ООО «Усть-Сертинское», а также места хранения зерна соответствует требованиям Китайской Народной Республики. Россельхознадзор направит сведения в Главное таможенное Управление КНР для принятия решения о включении хозяйствующего субъекта в реестр предприятий - производителей, хранителей разрешенных для экспорта гороха в Китайскую Народную Республику.