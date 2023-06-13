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Представитель Росгвардии принял участие в присяге молодых сотрудников ГУФСИН Кузбасса

 В Кемерове в парке Победу им. Жукова состоялась торжественная церемония присяги 40 молодых сотрудников ГУФСИН Кузбасса. На мероприятии присутствовали руководители силовых структур региона, включая заместителя начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу полковника Сергея Курмаева, представители общественных объединений, а также родители и близкие принимавших присягу сотрудников.

В ходе мероприятия гости произнесли напутствия и слова поддержки, призвали к ответственному исполнению служебных обязанностей. После присяги под командованием заместителя начальника ГУФСИН Евгения Романова, состоялся торжественный марш подразделений.

 Кроме этого, на сцене парка проходили показательные выступления сотрудников отдела специального назначения «Кедр», карабинеров, специалистов-кинологов с питомцами, а также творческих коллективов города и сотрудников УИС Кузбасса.

 

Фото: Росгвардия

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13/06/2023
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