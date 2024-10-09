Представитель Росгвардии рассказал старшеклассникам о вузах войск правопорядка

В кемеровской школе № 74 прошла встреча с сотрудником отряда мобильного особого назначения «Оберег» Росгвардии. Офицер рассказал ученикам 10–11 классов о перспективах учёбы в военных институтах ведомства.

Представитель спецподразделения сообщил, что получить высшее военное образование можно в четырёх вузах Росгвардии, расположенных в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске. Он также рассказал о правилах поступления, требованиях к абитуриентам, преимуществах обучения в военных институтах и социальных гарантиях для военнослужащих и сотрудников ведомства.

Поступление проводится на конкурсной основе по результатам профессионального отбора. Рассматриваются абитуриенты только мужского пола в возрасте от 16 до 24 лет. Обучение проводится по очной форме и все пять лет курсанты находятся на полном государственном содержании. Офицер Росгвардии подчеркнул, что по окончании обучения выпускники получают первое воинское звание лейтенанта и возможность проходить дальнейшую службу в Росгвардии на руководящих офицерских должностях.

Кроме того, росгвардеец рассказал, что на сегодняшний день для кузбасских студентов, окончивших высшие учебные заведения, имеется возможность трудоустройства в подразделения Росгвардии. Юноши могут рассчитывать на стабильную заработную плату и льготы во вневедомственной охране родного города без обязательной службы в армии. Кандидатам предоставляется отсрочка.

Подробнее об имеющихся вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии, а также обучении в лучших вузах войск национальной гвардии можно узнать на официальном сайте территориального органа 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ» и «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ».

Фото: Росгвардия