Представитель Россельхознадзора рассказала кузбасским аграриям о ветеринарных требованиях к кормам

11 декабря 2025 года в Кузбассе состоялся семинар, организованный для фермеров и специалистов животноводческих предприятий в области кормопроизводства. Инициатором выступило региональное министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, пригласив на площадку для обсуждения в режиме ВКС аграриев, представителей уполномоченных профильных органов власти, в том числе и Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

На мероприятии были рассмотрены вопросы, связанные с влиянием кормов на продуктивность животных, оценкой качества и безопасности кормов, использованием лабораторного анализа для оценки качества кормов, а также новые подходы в кормлении сельскохозяйственных животных.

Представляя надзорное ведомство, государственный инспектор Светлана Бисембаева выступила с докладом на тему: «Ветеринарные требования к кормам и оценка качества кормов посредством проведения лабораторных исследований».

Спикер отметила, что качество кормов напрямую влияет на показатели эффективности производства хозяйства, так как скармливание животным некачественных и небезопасных кормов влияют на привес, приплод, удой, яловость и т.д. вплоть до падежа животных. Корма и кормовые добавки, используемые для кормления животным, должны быть безопасными для здоровья животных и соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, установленным документами, составляющими право Евразийского экономического союза, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Особое внимание было уделено нормативным документам, которые содержат требования к кормам – это Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности зерна», ГОСТы с описанием технических условий на определенные виды кормов, методические указания, правила проведения исследований и т.д., содержащие нормативные требования к содержанию патогенных, токсичных и других показателей. Поэтому при установлении несоответствия этих показателей при проведении лабораторных исследований, они будут трактоваться как нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности зерна», закона «О ветеринарии», ветеринарных правил содержания животных.

Кроме того, представитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подчеркнула, что в кормлении животных необходимо использовать только кормовые добавки, зарегистрированные в Российской Федерации.

В завершение выступления Светлана Бисембаева обратила внимание слушателей, что специалисты ведомства готовы оказывать всестороннюю помощь сельхозпроизводителям в решении практических вопросов при работе в информационных системах Россельхознадзора.