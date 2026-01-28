Представитель Россельхознадзора рассказала кузбасским хозяйствам о необходимости маркировки рыб и иных объектов аквакультуры

27 января 2026 года в Кузбассе состоялось совещание по вопросам эффективного и корректного осуществления маркирования и учета рыбы и иных объектов аквакультуры. Инициатором выступило Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, пригласив на площадку для обсуждения в режиме ВКС специалистов Управления ветеринарии Кузбасса и представителей предприятий данной отрасли.

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы, в том числе связанные с установленным сроком — не позднее 1 марта 2026 года, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 550.

Представляя надзорное ведомство, заместитель руководителя ведомства Марина Язькова рассказала о том, что рыбы и иные объекты аквакультуры подлежат индивидуальному маркированию и учету в случае, если они относятся к осетровым видам рыб или в других случаях по желанию владельца.

Спикер отметила, что маркировать гидробионтов необходимо не позднее 60 календарных дней после дня их выведения (или ввоза на территорию РФ). Для группового маркирования используется табло. Для индивидуального – кольца, вживляемые микрочипы, вырезы тканей.

Начальник управления ветеринарии Кузбасса Сергей Лысенко обратил внимание слушателей на то, что учет промаркированных гидробионтов проводится специалистами территориальных учреждений по борьбе с болезнями животных. Маркирование и учет рыбы и других объектов аквакультуры осуществляется путем внесения сведений в компонент «Хорриот» Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).

В завершение, представитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подчеркнула, что «остается чуть более месяца до вступления норм законодательства в силу, и аквакультурным хозяйствам необходимо начать работу по маркированию и учета, не откладывая до последнего момента».