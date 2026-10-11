Представители Росгвардии приняли участие в казачьем круге Сибирского войскового казачьего общества в Кузбассе

В Кемерове состоялся казачий круг Сибирского войскового казачьего общества, в котором приняли участие представители Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, а также представители казачьих обществ и органов власти.

Одним из ключевых вопросов повестки стал отчет атамана Сибирского войскового казачьего общества о проделанной работе. Участники оценили ее как удовлетворительную, подвели итоги деятельности за год и избрали делегатов на Большой круг Всероссийского казачьего общества, который состоится 1 декабря 2026 года в Москве.

Особое внимание участники уделили развитию казачьего образования, сохранению культурно-исторических традиций и патриотическому воспитанию молодежи. В новом учебном году в Кузбассе 11 образовательных организаций реализуют программы с учетом традиций российского казачества. В них действуют 27 казачьих кадетских классов, в которых обучаются 398 человек.

Также обсуждались вопросы взаимодействия с военно-патриотическими объединениями, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Сибирские казаки участвуют в выполнении боевых задач, оказывают помощь военнослужащим и направляют гуманитарные грузы.

По словам представителя войск правопорядка, участие Росгвардии в подобных мероприятиях способствует укреплению взаимодействия с казачьими обществами, развитию патриотических инициатив и сохранению традиций служения Отечеству.

Фото: Росгвардия