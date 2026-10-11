Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Представители Росгвардии приняли участие в казачьем круге Сибирского войскового казачьего общества в Кузбассе

В Кемерове состоялся казачий круг Сибирского войскового казачьего общества, в котором приняли участие представители Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, а также представители казачьих обществ и органов власти.

Одним из ключевых вопросов повестки стал отчет атамана Сибирского войскового казачьего общества о проделанной работе. Участники оценили ее как удовлетворительную, подвели итоги деятельности за год и избрали делегатов на Большой круг Всероссийского казачьего общества, который состоится 1 декабря 2026 года в Москве.

Особое внимание участники уделили развитию казачьего образования, сохранению культурно-исторических традиций и патриотическому воспитанию молодежи. В новом учебном году в Кузбассе 11 образовательных организаций реализуют программы с учетом традиций российского казачества. В них действуют 27 казачьих кадетских классов, в которых обучаются 398 человек.

Также обсуждались вопросы взаимодействия с военно-патриотическими объединениями, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Сибирские казаки участвуют в выполнении боевых задач, оказывают помощь военнослужащим и направляют гуманитарные грузы.

По словам представителя войск правопорядка, участие Росгвардии в подобных мероприятиях способствует укреплению взаимодействия с казачьими обществами, развитию патриотических инициатив и сохранению традиций служения Отечеству.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/10/2026
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus