Представители Росгвардии приняли участие в памятном мероприятии в честь Дня Воздушно-десантных войск

В Кемерове на Аллее Героев заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по военно-политической (политической) работе полковник Сергей Бервинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Воздушно-десантных войск.

В нем приняли участие юнармейцы, областные организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и «Боевое Братство, ветераны Воздушно-десантных войск и неравнодушные горожане.

Собравшиеся почтили память воинов, павших на полях сражений, возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Фото: Росгвардия