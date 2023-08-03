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Представители Росгвардии приняли участие в памятном мероприятии в честь Дня Воздушно-десантных войск

 В Кемерове на Аллее Героев заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по военно-политической (политической) работе полковник Сергей Бервинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Воздушно-десантных войск.

В нем приняли участие юнармейцы, областные организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и «Боевое Братство, ветераны Воздушно-десантных войск и неравнодушные горожане.

 Собравшиеся почтили память воинов, павших на полях сражений, возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/08/2023
Общество
Кемерово

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