Представители Росгвардии провели для кемеровских школьников урок мужества

В Кемерове сотрудники кемеровского ОМОН «Оберег» встретились с воспитанниками классов Росгвардии городской школы №74. Офицеры провели для школьников урок мужества на тему Великой Отечественной войны.

Офицеры Росгвардии рассказали детям о подвигах солдат в годы ВОВ. Росгвардейцы рассказали детям, почему мужество защитников Родины не имеет равных в мировой истории, и отметили, что для всех жителей нашей страны 9 мая 1945 года остается священной датой Победы над фашистами.

Помимо этого, юнгвардейцы повязали гостям Георгиевские ленты, а также смогли на некоторое время почувствовать себя представителем спецподразделения. Для этого ОМОНовцы принесли с собой экипировку, которую школьники с радостью примерили на себя.

Фото: Росгвардия