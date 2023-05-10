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Представители Росгвардии провели для кемеровских школьников урок мужества

В Кемерове сотрудники кемеровского ОМОН «Оберег» встретились с воспитанниками классов Росгвардии городской школы №74. Офицеры провели для школьников урок мужества на тему Великой Отечественной войны.

 Офицеры Росгвардии рассказали детям о подвигах солдат в годы ВОВ. Росгвардейцы рассказали детям, почему мужество защитников Родины не имеет равных в мировой истории, и отметили, что для всех жителей нашей страны 9 мая 1945 года остается священной датой Победы над фашистами.

 Помимо этого, юнгвардейцы повязали гостям Георгиевские ленты, а также смогли на некоторое время почувствовать себя представителем спецподразделения. Для этого ОМОНовцы принесли с собой экипировку, которую школьники с радостью примерили на себя.

 

Фото: Росгвардия

 

Образование
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Кемерово
kuzbassnews.ru
10/05/2023
Образование
Общество
Кемерово
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