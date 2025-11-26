Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Представители СибГИУ провели рабочую неделю в КНР и расширили международное сотрудничество

Почти 200 студентов колледжей КНР изучают русский язык в рамках совместных образовательных проектов и готовятся к продолжению обучения в Сибирском государственном индустриальном университете. Расширению этих программ была посвящена рабочая поездка представителей СибГИУ в Китай.

С 17 по 21 ноября 2025 года директор Института передовых инженерных технологий Ирина Кольчурина и начальник управления международной деятельности Ольга Гутак провели серию встреч с партнёрами университета в Китайской Народной Республике.

В ходе визита был заключён меморандум о сотрудничестве с Лоянским педагогическим университетом. Стороны договорились о запуске совместной образовательной программы по направлению «Мехатроника».

Документ предусматривает совместную подготовку китайских студентов, академическую мобильность, развитие научных связей и укрепление культурного обмена.

Представители СибГИУ также посетили два колледжа, с которыми уже реализуются совместные программы:

Профессионально-технический колледж города Цзиань — первый участник программы (с 2024 года).

Профессионально-технический колледж лёгкой промышленности провинции Хубэй — сотрудничество стартовало в 2025 учебном году.

Преподаватели СибГИУ уже ведут для студентов этих колледжей ряд дисциплин: «Электроника», «Процесс сборки электронного изделия», «Отраслевая культура».
Параллельно почти 195 студентов проходят интенсивное обучение русскому языку, что позволит им в дальнейшем продолжить образование в СибГИУ на очной форме по направлению «Электроника и наноэлектроника – Промышленная электроника».

По итогам рабочей недели стороны подтвердили намерение расширять международные образовательные программы, развивать новые направления подготовки и укреплять научно-академическое партнерство.

СибГИУ последовательно увеличивает свое присутствие на международной образовательной площадке, формируя открытое пространство для сотрудничества и профессионального роста студентов из разных стран.

Фото: пресс-служба СибГИУ

kuzbassnews.ru
26/11/2025
