Представители Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу стали призерами чемпионата Сибирского округа по стрельбе

Соревнования, посвященные 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» проходили на базе учебного центра «Стеклянка». Более 100 росгвардейцев со всей Сибири, в том числе из Кузбасса, боролись за звание лучших стрелков. Участники соревнований состязались в меткости при стрельбе из снайперской винтовки, автомата Калашникова и пистолета Макарова. Спортсмены выполняли как классические упражнения, поражая мишени из разных положений на дистанциях до 300 метров, так и упражнения по скоростной стрельбе со сменой стойки и заменой магазина.

По результатам напряженной борьбы в общекомандном зачете команда Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу заняла третье место, уступив Новосибирской области и росгвардейцами из Республики Тыва.

Медали и кубки победителям и призерам состязаний вручил начальник физической подготовки и спорта Сибирского округа Росгвардии подполковник Алексей Ефремов.

Фото: Росгвардия