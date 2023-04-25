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Представители Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу стали призерами чемпионата Сибирского округа по стрельбе

 Соревнования, посвященные 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» проходили на базе учебного центра «Стеклянка». Более 100 росгвардейцев со всей Сибири, в том числе из Кузбасса, боролись за звание лучших стрелков. Участники соревнований состязались в меткости при стрельбе из снайперской винтовки, автомата Калашникова и пистолета Макарова. Спортсмены выполняли как классические упражнения, поражая мишени из разных положений на дистанциях до 300 метров, так и упражнения по скоростной стрельбе со сменой стойки и заменой магазина.

 По результатам напряженной борьбы в общекомандном зачете команда Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу заняла третье место, уступив Новосибирской области и росгвардейцами из Республики Тыва.

 Медали и кубки победителям и призерам состязаний вручил начальник физической подготовки и спорта Сибирского округа Росгвардии подполковник Алексей Ефремов.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
25/04/2023
Спорт
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