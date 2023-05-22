Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев земельных участков, используемых для возделывания картофеля, о начале сезона проведения карантинного фитосанитарного мониторинга территорий Республик Хакасия, Тыва и Кемеровской области – Кузбасса.

Основным вредителем, способным значительно снизить урожай картофеля, является золотистая картофельная нематода. Данный вредитель отнесен к карантинным, так как с ним очень сложно бороться, и включен в перечень карантинных объектов, ограничено распространенных на территории стран Евразийского экономического союза. Поэтому лучше предотвратить появление на участке этого «коварного» вредителя, чем в последствии бороться с ним и остаться без урожая. С этой целью сотрудниками отдела фитосанитарного надзора Управления ежегодно проводится карантинный фитосанитарный мониторинг посадок картофеля.

В ходе проведения мониторинга отбираются пробы образцов почвы с земельных участков, используемых под посадку картофеля, которые передаются в аккредитованную испытательную лабораторию с целью определения наличия или отсутствия в них карантинных вредителей. В случае выявления карантинных организмов, разрабатываются методы борьбы и устранения последствий, которые может нанести нематода.

Просим Вас проявить бдительность и активную жизненную позицию для сохранения Вашего урожая и чистоты почвы и не воспрепятствовать сотрудникам Управления в ходе исполнения ими своих служебных обязанностей. Ведь предупреждён, значит защищён.