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Премьера спектакля «Тимур и его команда» состоялась в Тяжине

На малой сцене Дома культуры «Юбилейный» прошли показы театральной постановки «Тимур и его команда» по одноименной повести Аркадия Петровича Гайдара. Роли исполняли актеры образцового самодеятельного коллектива театра-студии «поМОСТ».
В рамках празднования 120-летия со дня рождения А. П. Гайдара, произведение, написанное в 1940 году, прозвучало пронзительно и актуально. Основными гостями артистов стали более 80 учащихся Итатской средней школы имени Тамары Файвишевны Данкевич, родители и родственники актеров.
Увлекательные сюжетные повороты, точно исполненные образы персонажей легендарной повести, ее главные темы и идеи – захватили умы и сердца юных зрителей. Кроме того для ребят организовали экскурсию за кулисы, где все желающие могли познакомиться с технологиями создания театральной постановки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/02/2024
Культура
Тяжин
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