Препятствовавшего работе медиков дебошира задержали росгвардейцы в Кузбассе

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек нарушение общественного порядка на охраняемом медицинском объекте и защитил медперсонал.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в медицинское учреждение и обнаружили агрессивного мужчину, который конфликтовал с медиками. Патрульные для выяснения обстоятельств задержали 49 летнего жителя Алтайского края с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи обнаружила на одной из улиц мужчину в бессознательном состоянии, который был доставлен в больницу. Медики привели алтайца в чувства, после чего мужчина начал проявлять агрессию и представлять угрозу для медперсонала. Работники незамедлительно нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который оперативно прибыл на место происшествия и пресек нарушение правопорядка.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия