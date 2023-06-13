При мониторинге информационной системы «Аргус-Фито» выявлены нарушения обязательных требований законодательства

При проведении мониторинга информационной системы «Аргус-Фито» инспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установлено, что хозяйствующие субъектов при поступлении подкарантинной продукции на территорию Кузбасса в сопровождении карантинных и фитосанитарных сертификатов не уведомляют территориальное Управление Россельхознадзора.

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами установлены нарушения п. 8 ст. 21 и п. 1 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

По результатам оценки соблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований должностными лицами Управления с начала 2023 года объявлено 62 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение объявляется контрольным органом в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Объявление предостережения регламентируется статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Специалисты Управления информируют, что при получении подкарантинной продукции в сопровождении:

- карантинного сертификата необходимо осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений собственником подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции;

- фитосанитарного сертификата необходимо уведомить территориальное Управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции любым доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.

Контактные реквизиты специалистов отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово (3842)36-15-80, E-mail: [email protected].