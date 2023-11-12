При поддержке ЕВРАЗа театральный фестиваль «Золотая Маска» впервые пройдет в Новокузнецке

При поддержке ЕВРАЗа пройдет региональная программа Российской национальной театральной премии и фестиваль «Золотая маска». Программа начнется в Новокузнецке, где фестиваль пройдет впервые.

В Новокузнецком драматическом театре спектакли ведущих российских театров состоятся 11, 12, 15 и 16 ноября.

Фестиваль откроет спектакль «Вариации тайны» Московского театра юного зрителя. Его постановщик – легендарный режиссер Кама Гинкас – говорит с публикой о любви и ценности жизни. Продолжит эту же тему спектакль «Сон в летнюю ночь» Мастерской Петра Фоменко. Постановка режиссера Ивана Поповски отмечена в 2016 году «Золотой маской» как лучший драматический спектакль.

Билеты на спектакли были вручены лучшим мастерам ЕВРАЗ ЗСМК.

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»