Приглашение гостей обернулось для жительницы Кузбасса невозможностью провести отпуск в Сочи

45-летняя жительница Мариинского муниципального округа, находясь в гостях у подруги, совершила кражу 50 тысяч рублей, которые хозяйка квартиры приберегла для отдыха в курортном городе Сочи.

В середине июля текущего года жительница одного из сёл Мариинского муниципального округа пригласила к себе дом своих знакомых из соседней деревни. Вскоре после употребления спиртного хозяйка квартиры решила уехать к другим знакомым. Гости также собрались покинуть жилище. Однако после того, как хозяйка квартиры уехала, они поняли, что им некуда идти. В этот момент одна из подруг увидела, что в квартире, где они проводили всё это время, открыто окно. В связи с тем, что хозяйка квартиры неоднократно ранее разрешала им находиться в доме в её отсутствие, подруги решили влезть в квартиру через окно и переночевать там. На следующий день одна из подруг (обвиняемая по уголовному делу) почувствовала головную боль. В момент поиска лекарства в тумбочке она увидела несколько банкнот номиналом 5 тысяч рублей, которые решила похитить.

Забрав деньги с собой, наутро покинула дом. Всего было похищено 50 тысяч рублей.

А хозяйка квартиры, позже вернувшись домой, обратила внимание на беспорядок в квартире. Проверив деньги, которые она откладывала на отдых в курортном городе Сочи, не обнаружила их, и обратилась в правоохранительные органы.

Вскоре преступление было раскрыто. Как и предполагала хозяйка квартиры, деньги похитила одна из её подруг, которых она приглашала накануне к себе в гости.

Несмотря на то, что к моменту рассмотрения уголовного дела в суде ущерб был возмещён, запланированная поездка в Сочи была сорвана.

Однако потерпевшая по прошествии времени простила подсудимую и согласилась на прекращение уголовного дела в связи с примирением.

Суд установил, что все условия для освобождения от уголовной ответственности подсудимой в связи с примирением сторон соблюдены. Не возражал против такого результата рассмотрения уголовного дела и государственный обвинитель.

В итоге суд прекратил уголовное дело, освободив подсудимую от уголовной ответственности.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников