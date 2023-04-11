Признана недействительной декларация о соответствии с нарушениями правил оформления

В марте текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении ИП главы К(Ф)Х Куприянова А.И.

При оформлении декларации о соответствии на горох не соблюдены обязательные требования, предусмотренные п. 12 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а также требования, предусмотренные Правилами оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза от 25 декабря 2012 года № 293.

Предпринимателю направлено предостережение о недопустимости нарушения требований к оформлению деклараций о соответствии.

Декларация о соответствии признана недействительной и ее действие в едином реестре на сайте Росаккредитации прекращено.