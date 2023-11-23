Процедуры и требования при импорте и экспорте растений и семян

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информируют сельхозтоваропроизводителей желающих стать участниками ВЭД о процедурах и требования при импорте и экспорте растений и семян. Эти требования играют важную роль в международной торговле сельскохозяйственной продукцией и разработаны для обеспечения фитосанитарной безопасности и защиты растений от вредных организмов и болезней. В данной статье мы рассмотрим основные процедуры и требования, которые должны быть соблюдены при импорте и экспорте растений и семян.

Первым шагом при импорте и экспорте растений и семян является получение фитосанитарного сертификата. Фитосанитарный сертификат выдается компетентным органом страны-экспортера (в России это Россельхознадзор и его территориальные Управления) и подтверждает, что отправляемая продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. В сертификате указываются сведения о происхождении продукции, ее состоянии, а также информация о проведенных фитосанитарных мерах.

Одним из основных требований при импорте и экспорте растений и семян является соблюдение правил обработки подкарантинной продукции и ее упаковки. Растения и семена должны быть обработаны таким образом, чтобы предотвратить распространение вредных организмов и болезней. Кроме того, они должны быть упакованы в соответствии с международными стандартами, чтобы предотвратить повреждение или загрязнение продукции во время транспортировки.

Некоторые страны могут требовать проведения дополнительных фитосанитарных обработок или анализов для подтверждения отсутствия вредных организмов или болезней. Эти требования могут быть связаны с особыми условиями климата или наличием определенных вредителей в регионе.

Также могут применяться «квоты и запреты» (разрешения или запреты по письму) на ввоз или вывоз определенных видов продукции. Это может быть связано с необходимостью защиты местной флоры и фауны или с соблюдением международных соглашений о сохранении биоразнообразия. Такие ограничения могут быть временными или постоянными и должны быть соблюдены при проведении торговых операций.

Соблюдение требований при импорте и экспорте растительной продукции позволяет предотвратить распространение вредителей, сохранить качество продукции и обеспечить безопасность пищевых цепей. Для получения консультаций участники ВЭД могут обратиться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в Кемеровской области: телефон (3842) 36-15-80, E-mail: [email protected], адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б