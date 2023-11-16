Продление сроков годности

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ГИС Меркурий), выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, полученные с использованием искусственного интеллекта.

На предприятии ООО "Фермеры Сибири" уполномоченным лицом оформлен производственный сертификат на мясную продукцию с продлением сроков годности путем транзакции производство/переработка.

На основании вышеизложенного, хозяйствующему субъекту направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

Уполномоченному лицу отправлено предупреждение в ФГИС Ветис. Паспорт.