Продление сроков годности продукции путем инвентаризации

Управлением Россельхознадзора в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия c контролируемым лицом, проведенного путем анализа информации размещенной в ФГИС «Меркурий», выявлено указание недостоверных сведений о сроке годности подконтрольного товара в транзакции переработка / производство и соответственно в ВСД. Уполномоченным лицом предприятия ООО ««Торговый дом «Мясная марка» оформлен Акт сверки товарно-материальных ценностей на подконтрольную продукцию «Сердце ЦБ охл.» с изменением даты выработки продукции с 28.10.2023 на 01.11.2023 и даты сроков годности с 01.11.2023 по 26.06.2024, а также изменены термические характеристики (свойства) хранения продукции со «скоропортящаяся продукция» на «не скоропортящаяся» продукция. При том, что в производственном ветеринарном сертификате (подтверждающем происхождение продукции) датой выработки указано 28.10.2023 со сроком годности до 01.11.2023. Далее данная подконтрольная продукция направлена в качестве сырья для выработанной продукции «сердечки куриные в/к – 20 кг», с последующее реализацией конечному потребителю. Управлением Россельхознадзора учетная запись уполномоченного лица в системе ФГИС «ВетИС Паспорт» заблокирована сроком на 30 дней, предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.