Продолжается срок подачи уведомления об отнесении навоза, помета, стоков к побочным продуктам животноводства

На текущую дату в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу поступило 9 уведомлений от хозяйствующих субъектов в Кемеровской области-Кузбассе об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных к побочным продуктам животноводства на 2024 год и планируемых к внесению в почву с целью улучшения плодородия земель. Одно уведомление, в соответствии с требованием п.4 Приложения № 1 к приказу Минсельхоза России от 7 октября 2022 года № 671 «Порядок направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства», было возвращено уведомителю в связи с ненадлежащим оформлением, а именно подписание лицом, не уполномоченным на данное действие.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что побочные продукты животноводства не являются отходами с момента самостоятельного отнесения веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица, осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции, и должного уведомления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

До 31 декабря 2023 года можно подать уведомление о признании навоза и помёта побочными продуктами животноводства на 2024 год. Данную возможность можно реализовать в соответствие с требованием Федерального закона от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».