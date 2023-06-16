Продукция из сырья с истекшим сроком годности

Во втором квартале 2023 года по результатам мониторинга ФГИС «Меркурий» сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение, допущенное уполномоченным лицом ООО " Наша семейная ферма", при оформлении ветеринарного сопроводительного документа на молочную продукцию. (при оформлении производственного сертификата указанно сырье с истекшим сроком годности).

Данная продукция была выпущена в оборот с целью «в пищу людям».

Таким образом, уполномоченным лицом при оформлении ветеринарных сопроводительных документов были нарушены принципы прослеживаемости продукции, а именно продление сроков годности продукции путем транзакции "переработка/производство".

Юридическому лицу ООО " Наша семейная ферма" направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Уполномоченное лицо предприятия заблокировано в системе ВЕТИС «Паспорт».

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.