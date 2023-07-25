Продукт, выработанный из нелогичного сырья

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий», в текущем году, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение допущенное уполномоченным лицом ЗАО "Кузбасский пищекомбинат" при оформлении ветеринарного сопроводительного документа (ВСД) на мясную продукцию.

Согласно записей производственного сертификата установлено, что продукция купаты куриные изготовлена из другого вида сырья, а именно из свинины – ребра, замороженные, чем нарушены принципы прослеживаемости при обращении пищевой продукции, в том числе продовольственного (пищевого) сырья.

Данная продукция была выпущена в оборот с целью реализации в пищу людям.

Юридическому лицу, ЗАО "Кузбасский пищекомбинат", направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Уполномоченное лицо предприятия заблокировано в системе ВЕТИС «Паспорт».

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.