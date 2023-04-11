Профилактический визит

Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу, в марте текущего года, проведены профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна у сельхозтоваропроизводителей Мариинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса: СПК «Родина», ИП Скрипаль С.А., ИП глава К(Ф)Х Кужов Ю.В.

В ходе профилактического визита производители зерна проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности по производству, хранению, перевозке, реализации зерна, а также к принадлежащим им объектам контроля. Осуществлен сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска и освещен вопрос о способах их снижения.

Проведено консультирование по вопросу применения мер административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности зерна.

Управление Россельхознадзора информирует, что при необходимости контролируемые лица могут сами подать заявку на проведение профилактического визита на адрес электронной почты: [email protected], [email protected] или лично.