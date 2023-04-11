Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведен профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна в Чебулинском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса.

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности ИП главы К(Ф)Х Мезенцевой Л.Г, в ходе которого контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к ее деятельности и принадлежащим ей объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

На поступившие вопросы инспектором Управления Россельхознадзора даны компетентные ответы и разъяснения.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о законодательстве в области качества и безопасности зерна, а так же, на стимулирование добросовестного соблюдения всеми контролируемыми лицами обязательных требований и устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

На проведение профилактического визита контролируемые лица могут сами подать заявку в Управление Россельхознадзора лично или на адрес электронной почты: [email protected], [email protected]