Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в апреле текущего года проведен профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна у сельхозтоваропроизводителя Тяжинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса ИП главы К(Ф)Х Кудринского М.Т.

В ходе профилактического визита инспектором даны исчерпывающие сведения о соблюдении обязательных требований при осуществлении деятельности в области обеспечения качества и безопасности зерна. А так же были даны ответы на вопросы, интересующие сельхозтоваропроизводителя.

По окончании профилактического визита проведено консультирование предпринимателя по вопросам работы в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») и порядка оформления товаросопроводительного документа СДИЗ.

Напоминаем, что при необходимости контролируемые лица могут сами подать заявку на проведение профилактического визита в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу лично или на адрес электронной почты: [email protected], [email protected]