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Профилактика инфекций, передающихся половым путем

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) - это группа заболеваний, которые передаются преимущественно во время полового контакта. Вирусные ИППП, такие как ВИЧ-инфекция, гепатит, генитальный герпес и аногенитальные бородавки, вызываемые вирусом папилломы человека, полностью не излечиваются, и лишь в части случаев течение заболевания и его проявления удается контролировать с помощью различных средств. Излечиваемыми на сегодняшний день являются ИППП, вызываемые бактериями, простейшими и паразитами: сифилис, гонорея, хламидии, трихомониаз и некоторые другие.

Дмитрий Макаров, заведующий отделом ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, предупреждает, что заниматься самолечением в случае ИППП опасно. Из острой формы инфекция может перейти в хроническую, тогда первичные симптомы исчезнут, но опасность для здоровья увеличится. Возрастет и риск заражения полового партнера. Раннее обращение к врачу и начало лечения не только послужит скорейшему выздоровлению, но и позволит снизить риск развития многочисленных осложнений.

ИППП вызывают неприятные последствия как для женщин (бесплодие, эктопическую беременность, осложнения родов и послеродового периода и др.), так и для мужчин (простатит, и как следствие импотенция).

Основными методами профилактики инфекции являются:

1)    Отказ от случайных половых связей. Даже презерватив не дает 100%-ой гарантии защиты.

2)    При малейших симптомах незамедлительно обращаться к врачу. В ранние сроки вылечить инфекцию гораздо легче.

3)    Соблюдать элементарные правила гигиены до и после полового контакта.

4)    Пройти обследование на ИППП.

Для лечения и профилактики инфекций, передаваемых половым путем без медицинских препаратов не обойтись, но все лекарства должен назначать врач. Самолечение опасно не только прогрессированием заболевания, но и может стать причиной тяжелых последствий для здоровья. Обязательным является контрольное обследование после лечения и отсутствие половых контактов во время лечения.

 

Фото предоставлено КЦОЗиМП

Здоровье
kuzbassnews.ru
20/07/2025
Здоровье
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