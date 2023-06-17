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Профильная смена юнармейцев завершилась в Тяжинском округе

На базе загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец» состязались 8 команд образовательных организаций. В ходе смены состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Дорога Победителей».
Ребята сдавали нормативы «ГТО», демонстрировали визитную карточку команды, строевую подготовку, приемы рукопашного боя, создавали боевой листок, выполняли задания по истории. Также юнармейцев ждали конкурс капитанов, боевой бросок, тактическая игра лазертаг, медицинская подготовка и перетягивание каната. Кроме соревнований для ребят было запланировано и множество досуговых мероприятий.
По итогам муниципального этапа военно-спортивной игры «Дорога Победителей» первое место заняла команда Тяжинской средней школы № 3. На втором месте юнармейцы из Тяжинской СШ № 2, на третьем – команда Тяжинской СШ № 1. Четвертое место досталось ребятам из Новопокровской основной школы. В ноябре 2023 года юнармейцы этих школ представят Тяжинский округ на межмуниципальной игре.

 

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/06/2023
Образование
Тяжин
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