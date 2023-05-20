Программа «На спортивной волне» прошла в Тяжине

В состязаниях приняли участие ребятишки и их родители – семья Опейкиных (Тяжинский детский сад № 1 «Березка»), семья Саниных (Тяжинский детсад № 2 «Колокольчик»), семья Туринзовых (Тяжинский детсад № 3 «Золотой ключик»), семья Миковых (Тяжинский детсад № 8 «Солнышко»).

Все участники программы достойно прошли интеллектуальные и эстафетные испытания. Оценивали результаты соревнований Иван Степанович Лунев и Никита Артемович Митрошин. В итоге победила семья Миковых. Второе место заняла семья Туринзовых, и на третьем месте – семья Опейкиных.