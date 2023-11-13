Программа «По следам Нового Года…»

Со 2 по 7 января приглашаем всех желающих на незабываемые праздники в наш уютный кинозал!
Вас ждут настоящие сказочные герои - Дед Мороз или Снегурочка, которые проведут интерактивную развлекательную программу. С удовольствием выслушают все выученные стихи и порадуют прекрасными подарками за самые креативные костюмы! А какой новогодний праздник обходится без традиционного хоровода и волшебного «зажигания» ёлочки?
Мы вместе создадим волшебную атмосферу и посмотрим увлекательный мультфильм или фильм на удобных креслах-мешках.
Подробности по телефону: 36-43-69
Запись на мероприятие: 36-44-10
Стоимость участия 400 рублей с персоны!
Возрастное ограничение 3+
Купить билет https://kemerovo.kassy.ru/shows/detskie/2-1516/
Кинозал «Кузбасскино», пр. Советский, 4
Продолжительность: 130 минут
Фото из открытых источников