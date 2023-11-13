Программа «По следам Нового Года…»

Со 2 по 7 января приглашаем всех желающих на незабываемые праздники в наш уютный кинозал!

Вас ждут настоящие сказочные герои - Дед Мороз или Снегурочка, которые проведут интерактивную развлекательную программу. С удовольствием выслушают все выученные стихи и порадуют прекрасными подарками за самые креативные костюмы! А какой новогодний праздник обходится без традиционного хоровода и волшебного «зажигания» ёлочки?

Мы вместе создадим волшебную атмосферу и посмотрим увлекательный мультфильм или фильм на удобных креслах-мешках.

Подробности по телефону: 36-43-69

Запись на мероприятие: 36-44-10

Стоимость участия 400 рублей с персоны!

Возрастное ограничение 3+

Купить билет https://kemerovo.kassy.ru/shows/detskie/2-1516/

Кинозал «Кузбасскино», пр. Советский, 4

Продолжительность: 130 минут

Фото из открытых источников