Программа социальных инвестиций ЕВРАЗа стала призером конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности»
По итогам XVI ежегодного всероссийского конкурса для социально ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности» программа социальных инвестиций ЕВРАЗа «Для лучшего будущего» заняла второе место в номинации «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса». Конкурс проводит ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» вместе с партнерами, партнером номинации выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
При оценке поданных заявок эксперты конкурса и представители РСПП уделяли первостепенное внимание таким аспектам, как связь социальных проектов и программ с общей бизнес-стратегией компании, вклад в устойчивое развитие бизнеса и территорий присутствия, обеспечение долгосрочных позитивных эффектов. Кроме того, учитывалось наличие единых стандартов формирования социальных программ и механизмов их реализации, качество организации работы и управления деятельностью, вклад в достижение Целей Устойчивого Развития (ЦУР) ООН, отвечающих задачам нацпроектов России.
Программа социальных инвестиций ЕВРАЗа реализуется с 2007 года во всех регионах присутствия компании, обеспечивая устойчивый долгосрочный вклад в развитие социальной сферы и повышение качества жизни людей.
Направления программы охватывают ключевые сферы общественной жизни и позволяют решать значимые социальные проблемы. В рамках направления «ЕВРАЗ – городу» осуществляется благоустройство общественных пространств, модернизация социальной инфраструктуры, проводятся масштабные мероприятия. «ЕВРАЗ – детям» объединяет проекты в сфере образования, профориентации, поддержку юных талантов. Направление «ЕВРАЗ – спорту» ставит целью развитие массового спорта и поддержку профессиональных команд, повышение доступности и качества спортивных объектов, привлечение статусных спортивных мероприятий в города присутствия компании.
«Цель программы социальных инвестиций ЕВРАЗа – чтобы в каждом городе и населенном пункте, где работают наши предприятия и живут наши сотрудники, людям разных возрастов были доступны возможности для обучения, профессионального развития, личного роста и творческой самореализации. Успешное достижение этой цели возможно только в постоянном взаимодействии с широким кругом заинтересованных сторон. Мы искренне благодарны всем нашим партнерам за их вклад, а экспертам конкурса – за высокую оценку достигнутых результатов», – отметила директор ЕВРАЗа по связям с органами государственной власти и благотворительности Мария Дронова.
Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ