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Производитель зерна Гурьевского муниципального округа Кузбасса, аттестован для экспорта зерна в КНР

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по заявлению в ИС «Цербер» проведены мероприятия по аттестации ИП Мовсесяна А.А. с целью включения в реестр предприятий Российской Федерации аттестованных на право экспорта зерна ячменя, пшеницы и семян рапса в Китай, как предприятия осуществляющие производство, хранение, реализацию зерна.

В ходе мероприятий были обследованы объекты производства и хранения зерна (ячменя, рапса, пшеницы) на соответствие фитосанитарным требованиям КНР и требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

В летний период, при подготовке к аттестации, предпринимателем проведены обследования мест хранения и выращивания зерна на вредные организмы, имеющие карантинное значение для Китайской Народной Республики. На объектах хранения зерна  ячменя, пшеницы и  семян рапса проведены работы по очистке складских помещений, а также их карантинное фитосанитарное обеззараживание, что подтверждается представленными документами. Вредных организмов, имеющих карантинное значение для КНР, при проведении  обследований не выявлено.

В ходе проведенных мероприятий по аттестации было установлено, что зерно ячменя, пшеницы и семян рапса выращенное у ИП Мовсесяна А.А., а также места хранения зерна соответствуют требованиям  Китайской Народной Республики.

Общество
kuzbassnews.ru
26/10/2023
Общество
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