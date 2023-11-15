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Производство готовой продукции из нелогичного объёма сырья

 

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» на предприятии индивидуального предпринимателя Воронова И.С.    установлено, что объемы поступающего на переработку сырья не соответствуют объемам выработанной продукции. Так для производства 24 кг мороженного, был использован  всего один кг  сливок.

Уполномоченному лицу ИП Воронова И.С отправлено предупреждение в Ветис. Паспорт.

Кроме того, за нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

  Предостережение находится на контроле у Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
15/11/2023
Общество
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