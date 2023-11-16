Производство готовой продукции из нелогичного объёма сырья

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» на предприятии индивидуального предпринимателя Балбина И.Н. установлено, что объемы поступающего на переработку сырья не соответствуют объемам выработанной продукции. Так для производства 720 кг цельного пастеризованного молока, был использован 100 кг сырого коровья молока.

Уполномоченному лицу ИП Балбина И.Н. отправлено предупреждение в Ветис. Паспорт.

Кроме того, за нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение находится на контроле у Управления.