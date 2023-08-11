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Производство молочной продукции из нелогичного объема сырья

При проведении мониторинга данных ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установлено нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства, выразившееся в том, что уполномоченными лицами молокоперерабатывающего предприятия ООО «МПО «Скоморошка» Кемеровской области - Кузбасса оформлены производственные сертификаты на молочную продукцию с указанием недостоверных сведений, нарушающих прослеживаемость пищевой продукции, а именно, допущена критическая ошибка «производство готовой продукции из нелогичного объёма сырья».

         Согласно транзакциям «переработка/производство» указано, что из сырья «молоко обезжиренное пастеризованное - 155,95356 кг» изготовлена продукция «Молоко питьевое пастеризованное Алтайский фермер 3,4% - 4,5% 0,93л бутылка (30) - 2942,52 литра», из «Молоко обезжиренное пастеризованное - 1,57728 кг» изготовлена продукция «Молоко питьевое пастеризованное Алтайский фермер 3,4% - 4,5% 0,93л бутылка (30) - 29,76 литра» и т.д.

Далее на подконтрольную продукцию уполномоченными лицами предприятия ООО «МПО «Скоморошка» оформлены транспортные эВСД в торговую сеть с целью «реализация в пищу людям».

За нарушение ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» предприятию ООО «МПО «Скоморошка» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.

         Уполномоченные лица предприятия предупреждены и ограничены в доступе оформления ВСД в ФГИС «Меркурий» сроком на 30 дней.

        Ситуация находиться на контроле Управления.

 

Общество
kuzbassnews.ru
11/08/2023
Общество
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