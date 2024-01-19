По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий», в июле 2023 года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение, допущенное уполномоченным лицом на предприятии ИП Хренова С.П. при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на мясную продукцию.

Так, при оформлении производственных сертификатов внесены сведения о том, что сырьем для изготовления продукции: «Свинина «Купеческая» к/в», «Буженина свиная запечёная "Богема"» является иной биологический вид: «Гусь ГП зам.», «Утка ГП зам.».

Данная продукция была выпущена в оборот с целью «реализация в пищу людям».

Таким образом, уполномоченным лицом при оформлении ветеринарных сопроводительных документов были нарушены принципы прослеживаемости продукции, в результате чего предприятием ИП Хренова С.П. выпущена в оборот некачественная подконтрольная продукция, оборот которой запрещен.

Индивидуальному предпринимателю Хреновой С.П. направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.