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Производство продукции из иного биологического вида.

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий», в июле 2023 года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  выявлено нарушение, допущенное уполномоченным лицом на предприятии ИП Хренова С.П. при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на мясную продукцию.

Так, при оформлении  производственных сертификатов внесены сведения о том, что  сырьем для изготовления продукции: «Свинина «Купеческая» к/в», «Буженина свиная запечёная "Богема"» является иной биологический вид:  «Гусь ГП зам.», «Утка ГП зам.».    

Данная продукция была выпущена в оборот с целью «реализация в пищу людям».

Таким образом, уполномоченным лицом при оформлении ветеринарных сопроводительных документов были нарушены принципы прослеживаемости продукции, в результате чего предприятием ИП Хренова С.П. выпущена в оборот некачественная подконтрольная продукция, оборот которой запрещен.

Индивидуальному предпринимателю Хреновой С.П. направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного  законодательства.            

              Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2024
Общество
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