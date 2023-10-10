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Прокуратура Центрального района Новокузнецка добилась устранения нарушений закона при реализации мероприятия нацпроекта

В рамках надзорного сопровождения национального проекта «Жилье и городская среда» прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка проверено качество выполнения работ по благоустройству придомовой территории дома № 43 по ул. Тольятти в г. Новокузнецке.

Установлено, что на основании договора подряда организация выполнила работы по благоустройству дворовых территорий домов №№ 43 и 45 по ул. Тольятти в г. Новокузнецке. Однако уровень асфальтового покрытия у дома № 45 оказался выше на 15 см по сравнению с уровнем асфальтового покрытия возле дома № 43, что стало причиной затопления дворовой территории осадками.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района руководителю подрядной организации внес представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования асфальтовое покрытие выровнено, причина скопления осадков возле многоквартирного дома устранена.

 

Фото из открытых источников

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/10/2023
Общество
Новокузнецк

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