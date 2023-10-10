Прокуратура Центрального района Новокузнецка добилась устранения нарушений закона при реализации мероприятия нацпроекта

В рамках надзорного сопровождения национального проекта «Жилье и городская среда» прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка проверено качество выполнения работ по благоустройству придомовой территории дома № 43 по ул. Тольятти в г. Новокузнецке.

Установлено, что на основании договора подряда организация выполнила работы по благоустройству дворовых территорий домов №№ 43 и 45 по ул. Тольятти в г. Новокузнецке. Однако уровень асфальтового покрытия у дома № 45 оказался выше на 15 см по сравнению с уровнем асфальтового покрытия возле дома № 43, что стало причиной затопления дворовой территории осадками.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района руководителю подрядной организации внес представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования асфальтовое покрытие выровнено, причина скопления осадков возле многоквартирного дома устранена.

Фото из открытых источников