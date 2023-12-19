Прокуратура Центрального района Новокузнецка выявила фиктивный брак

Во время проверки было установлено, что в феврале 2022 года мигрант предложил новокузнечанке заключить фиктивный брак с целью получения им разрешения на временное проживание на территории РФ. После вступления в брак супруги совместно никогда не проживали, общего хозяйства не вели, не имели общего бюджета, не знакомили друг друга со своими близкими родственниками, общих интересов, друзей и знакомых не имели. Целью заключения брака являлось не создание семьи, а получение гражданином Республики Азербайджан разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также получение гражданства Российской Федерации в дальнейшем.

В соответствии со статьей 27 Семейного кодекса РФ брак по решению суда признаётся недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.

Прокурор района обратился в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения и аннулировании актовой записи о заключении брака. Решением суда требования прокурора удовлетворены, брак расторгнут.

Старший помощник прокурора Э. С. Лазарева.

Фото: Прокуратура Кемеровской области