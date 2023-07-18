Прокуратура Кемерово направила в суд уголовное дело о даче взятки

Прокурор Кемерово направил в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

По версии следствия, 40-летняя жительница Кузбасса в мае 2023 года передала сотруднику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков взятку в размере 200 тыс. руб. за непроведение в отношении неё и её родственников оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение её противоправной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств, а также за заблаговременное предупреждение о проведении сотрудниками полиции таких мероприятий.

Сотрудник правоохранительных органов действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью.

Уголовное дело направлено в Рудничный районный суд Кемерово для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

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