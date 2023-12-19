Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса направила в суд уголовные дела о коммерческих подкупах

Прокурор Кемеровской области – Кузбасса Александр Блошкин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 42-летнего начальника отдела проектирования горных производств, а также 46-летнего заведующего и 45-летнего заместителя заведующего лабораториями АО «Научный центр ВостНИИ». В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере), 3 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

По версии следствия, начальник отдела проектирования горных производств и заведующий лабораторией борьбы с пылью и пылевзрывозащиты угольных шахт акционерного общества через аффилированных лиц учредили коммерческую организацию со схожим названием – ООО «Научный центр ВостНИИ» для получения прибыли через нее.

В дальнейшем, реализуя свой умысел, 42-летний начальник отдела проектирования горных производств с мая 2022 года по декабрь 2022 года передал через главного инженера угольного предприятия и директора общества, бенефициаром которого является, заместителю директора угольного предприятия 2 млн 889 тыс. рублей за заключение в интересах ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ» договоров на разработку проектной документации по геологоразведке и недропользованию, а также ускорение оплаты по ним, вопреки интересам АО «Научный центр ВостНИИ».

В свою очередь 45-летний заместитель заведующего лабораторией вентиляции и дегазации угольных шахт и 46-летний заведующий лабораторией борьбы с пылью и пылевзрывозащиты угольных шахт акционерного общества передали заместителю директора того же угольного предприятия 534 тыс. рублей за заключение договоров с фирмой – дублером и ускорение оплаты по ним.

Ранее данные преступления были выявлены оперативными сотрудниками регионального УФСБ России во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

Уголовные дела направлены в Рудничный районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу.

В отношении посредников в передаче коммерческого подкупа и его получателя ранее судом рассмотрены уголовные дела.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области