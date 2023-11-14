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Прокуратура Киселевска направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП

Прокуратурой Киселевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По версии следствия, обвиняемый в июле 2023 года, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ 2110, не зарегистрированном в установленном законом порядке. Передвигаясь на нем по ул. 1 Мая в Киселевске, мужчина превысил скорость и совершил наезд на малолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги. После дорожно-транспортного происшествия обвинямый скрылся, не сообщив о случившемся в скорую медицинскую помощь и полицию. Ребенку были причинены многочисленные травмы, от которых он скончался.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
14/11/2023
Происшествия
Киселевск
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