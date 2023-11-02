Прокуратура Киселевска направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным

Прокуратурой Киселевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с девятого этажа беременную собаку. В результате падения животное получило телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Со слов мужчины, причиной такого поступка стало то, что собака перекусила другого его питомца – домашнюю крысу.

Вину в совершенном преступлении он признал полностью.

Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области