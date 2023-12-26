Прокуратура Куйбышевского района Новокузнецка защитила права женщины, пострадавшей от действий телефонных мошенников

Прокуратура Куйбышевского района Новокузнецка провела проверку, в ходе которой установила, что 58-летняя местная жительница, работающая медицинской сестрой в детской поликлинике, под влиянием телефонных мошенников оформила несколько кредитов на общую сумму 497 тыс. рублей и перевела на указанный ими счет.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, установлен владелец счета, который за вознаграждение в 2,5 тыс. рублей, полученное от преступников, оформил на себя банковскую карту и передал её им в пользование.

Прокурор района направил в суд иск о взыскании с владельца банковской карты в пользу потерпевшей 497 тыс. рублей в качестве неосновательного обогащения и 2,5 тыс. рублей в пользу государства за совершение сделки по оформлению счета, противоречащей закону.

Новокузнецкий районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области