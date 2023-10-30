Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств

Заместитель прокурора Кемеровской области – Кузбасса Анатолий Закусилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины и трех женщин. Они обвиняются в совершении 70 преступлений, 2 из которых предусмотрены п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 3 - ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 3 - ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, 39 - ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 23 - ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, обвиняемые посредством переписки в популярном интернет-мессенджере, вступили с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств. От него они стали получать оптовые партии наркотиков, делать из них более мелкие закладки, раскладывать их на территориях городов Новокузнецка и Киселевска, а адреса закладок отсылать куратору.

При задержании обвиняемых сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу из незаконного оборота изъято более 214 граммов наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Заводский районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу.

За совершенные преступления обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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