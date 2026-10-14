Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

Прокуратура Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя пгт Яшкино. Он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии следствия, в 2017 году обвиняемый принял на себя неформальный криминальный статус, свидетельствующий о признании за ним высшего положения в преступной иерархии. После чего в сфере преступной деятельности он выполнял организационно-распорядительные, нормативно-регулирующие, дисциплинарные и идеологические функции на территории пгт Яшкино и Яшкинского района Кемеровской области - Кузбасса, в местах принудительной изоляции граждан от общества, что обязывало лиц, занимающих нижестоящий уровень в криминальной иерархии, безоговорочно подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Информация о противоправной деятельности обвиняемого получена следователями СК России в рамках предварительного расследования другого преступления. Оперативное сопровождение расследования обеспечено сотрудниками региональных УФСБ, ГУ МВД и ГУФСИН России. Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу. За данное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба прокуратуры области