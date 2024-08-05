Прокуратура Кузбасса поставила на контроль ход расследования уголовного дела о смертельном ДТП в Мариинске

3 августа 2024 года в 20 часов 30 минут в районе дома 54 на улице Школьная в г. Мариинске произошло дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что 44-летняя женщина, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», двигалась по ул. Школьная и допустила столкновение с 73-летним мужчиной, который шел по обочине с велосипедом в попутном направлении. В результате аварии пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ход расследования которого поставлен на контроль прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса.

Фото: пресс-служба Прокуратуры области