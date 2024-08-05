Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Прокуратура Кузбасса поставила на контроль ход расследования уголовного дела о смертельном ДТП в Мариинске

3 августа 2024 года в 20 часов 30 минут в районе дома 54 на улице Школьная в г. Мариинске произошло дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что 44-летняя женщина, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», двигалась по ул. Школьная и допустила столкновение с 73-летним мужчиной, который шел по обочине с велосипедом в попутном направлении.  В результате аварии пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ход расследования которого поставлен на контроль прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса.

 

Фото: пресс-служба Прокуратуры области

Происшествия
Топ
Мариинск
kuzbassnews.ru
05/08/2024
Происшествия
Топ
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus