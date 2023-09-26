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Прокуратурой Крапивинского района направлено в суд уголовное дело о незаконной охоте

Прокуратура Крапивинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

По версии органов дознания, в феврале 2023 года обвиняемый, не имея разрешения на добычу дикого животного, находясь на территории охотничьего хозяйства «Воскресенка», расположенного в 11 км. от д. Ивановка, совершил три выстрела из самозарядного карабина модели «Тигр» в самку лося. От полученных ранений животное скончалось. Своими преступными действиями мужчина причинил ущерб животном миру в размере 80 тыс. рублей.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Крапивинского судебного района для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Также прокурором района в рамках рассмотрения уголовного дела заявлено исковое заявление в интересах Российской Федерации о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением.

 

Фото из открытых источников

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Крапивинский
kuzbassnews.ru
26/09/2023
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