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Прокуратурой Кузбасса организована проверка по факту гибели людей в результате падения дерева на автомобиль

Предварительно установлено, на ул. Горьковская в г. Новокузнецке произошло падение дерева на движущийся автомобиль. В результате происшествия 2 человека погибли, еще 2 госпитализированы.

На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб находится прокурор Заводского района г. Новокузнецка Павел Полозов.

Прокуратурой области организована проверка обстоятельств произошедшего, по результатам которой пои необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

 

Фото: Прокуратура Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
20/11/2023
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