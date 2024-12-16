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Прокуратурой Кузбасса организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних

Установлено, что 14 декабря текущего года в кабинете химии школы № 6 города Таштагол произошло обрушение штукатурного покрытия потолка.

По данному факту прокуратурой области организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательном учреждении, ее проведение поручено прокуратуре города Таштагол.

В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям подрядной организации, проводившей текущий ремонт в классе, должностным лицам школы, принимавшим работы. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Итоги проверки, а также проведение восстановительных ремонтных работ в образовательном учреждении находятся на контроле прокуратуры области.                                                                         

          

Фото: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса

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kuzbassnews.ru
16/12/2024
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